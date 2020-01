Bombardier, con Cina contratto di 380 milioni di euro per altri 160 vagoni CR400AF Alta Velocità

editato in: da

(Teleborsa) – Annuncio di Bombardier Trasportation (industria canadese con sede a Montreal) del contratto da 380 milioni di euro della sua joint venture cinese Bombardier Sifang (Qingdao) Transportation Ltd. (BST) con China State Railway Group Co., Ltd. (CHINA RAILWAY) per la fornitura di 160 vagoni CR400AF, nuova carrozza cinese standard per la rete ferroviaria ad Alta Velocità in evoluzione nel grande Paese dell’Estremo Oriente..

I 160 vagoni saranno configurate in dieci convogli da 16 carrozze ciascuno con velocità operativa di 350 km/h. Il contratto totale è valutato a circa 2,97 miliardi di CNY (Renminbi, valuta della Repubblica Popolare Cinese), equivalenti appunto a 380 milioni di euro. Bombardier Transportation possiede il 50% delle azioni di BST, che è consolidato dal partner CRRC Sifang Rolling Stock Co., Ltd. di Bombardier Transportation.

“Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti per fornire la nuova generazione di CR400AF grazie alla nostra joint venture BST – ha dichiarato Jianwei Zhang, Presidente di Bombardier Transportation China – poiché l’industria ferroviaria ad Alta Velocità della Cina è diventata una delle industrie chiave della nazione e appunto la rete AV ha portato maggiore mobilità e prosperità al pubblico. Bombardier è orgogliosa del suo contributo al settore ferroviario cinese ed è in grado di offrire maggior numero di quei prodotti di alta qualità che stanno aiutando la Cina a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di mobilità a lungo termine”.

Nel 2018 BST si è aggiudicata due contratti per costruire un totale di 288 CR400AF che sono già stati consegnati nei tempi previsti. Quest’ultimo contratto è il terzo di BST e riflette la fiducia che CHINA RAILWAY ha nell’efficienza, affidabilità e vantaggio competitivo di BST. Tutte le 160 nuove carrozze saranno consegnate entro la metà del 2020.