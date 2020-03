Bollette di luce e gas meno care da aprile

editato in: da

(Teleborsa) – Buone notizie per i consumatori in un momento di criticità e incertezza. Forte riduzione per le bollette di luce e gas dal primo aprile. Secondo l’aggiornamento dell’Autorità per l’Energia, le Reti e l’Ambiente (Arera), nel secondo trimestre dell’anno il calo sarà di -18,3% per l’elettricità e del -13,5% per il gas per la famiglia tipo in tutela.

Contrazione in scia a basse quotazioni delle materie prime nei mercati all’ingrosso, anche per via di una riduzione dei consumi provocata dall’emergenza coronavirus, e sostanziale stabilità nel fabbisogno degli oneri generali di sistema.

“Mai come ora – sottolinea il Presidente dell’Arera, Stefano Besseghini – è evidente la complessità dei legami del sistema energetico. La buona notizia della riduzione dei prezzi per i consumatori è il riflesso di un rallentamento globale dell’economia. Su questo labile equilibrio, le istituzioni, i Governi e le Autorità di regolazione devono operare, durante questa emergenza, per garantire continuità dei servizi e sostegno ai cittadini, senza compromettere la tenuta del sistema. Dal canto loro, anche i cittadini mantenendo la regolarità dei pagamenti, in un momento come questo, stanno contribuendo con un importante atto di solidarietà”.

(Foto: © Andrii Yalanskyi | 123RF)