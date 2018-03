Bollette, da aprile più convenienti quelle di luce e gas

editato in: da

(Teleborsa) – In calo le tariffe di gas e luce nel secondo trimestre del 2018.

Dal 1° aprile, spiega l’Autorità per l’Energia, per la “famiglia tipo” la bolletta dell’elettricità segnerà una diminuzione dell’8% mentre per il gas il calo sarà del 5,7%.

“Le riduzioni – spiega l’Autorità – sono determinate determinate dal calo delle quotazioni sui mercati all’ingrosso, dopo gli andamenti congiunturali dello scorso trimestre, influenzate anche dalla prevista stagionalità dei consumi di elettricità e gas.

Il calo dell’elettricità, “è sostanzialmente legato all’andamento dei prezzi all’ingrosso, stimati in riduzione per il secondo trimestre 2018 (circa -14% il prezzo unico nazionale rispetto alla media del primo trimestre 2018)

Per il gas la prossima stagione primaverile, con consumi e quotazioni in riduzione a livello europeo, implica il calo dei prezzi anche nei mercati all’ingrosso italiani”.

Per l’elettricità, sottolinea ancora l’Authority, “la spesa per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (compreso tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018) sarà di 533,73 euro, con una variazione del +5,6% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno prima, corrispondente a un aumento di circa 28 euro all’anno, che sconta ancora le tensioni nei mercati elettrici di fine 2017″.

Nello stesso periodo, “la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 1.042 euro, con una variazione del +1,3% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente a circa 13 euro all’anno, che sconta la leggera ripresa dei prezzi gas nei mesi scorsi a seguito della ripresa dell’economia europea”.