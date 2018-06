Bollette, da 1° luglio aumentano luce e gas

editato in: da

(Teleborsa) – Dal prossimo mese, la spesa per l’energia registrerà un incremento in bolletta. Lo fa sapere l’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente, che cita le “tensioni internazionali e la conseguente forte accelerazione delle quotazioni del petrolio” che hanno “pesantemente influenzato” i prezzi nei mercati all’ingrosso dell’energia, con ripercussioni sui prezzi per i clienti finali sia del mercato libero che tutelato.

La spesa per l’energia, per la famiglia tipo in tutela, registrerà un incremento del 6,5% per l’energia elettrica e dell’8,2% per il gas naturale.

COLDIRETTI, CARO-BOLLETTE PESA SU IMPRESE E FAMIGLIE

L’aumento delle tariffe energetiche “pesa sui conti delle famiglie, ma anche sui costi delle imprese e rende più onerosa la produzione”. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare gli aumenti di luce e gas che scatteranno dal primo luglio.

L’aumento della spesa energetica – spiega l’associazione dei coltivatori diretti – ha un doppio effetto negativo perché riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma aumenta anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l’agroalimentare. Il costo dell’energia – conclude la Coldiretti – si riflette infatti in tutta la filiera e riguarda sia le attività agricole ma anche la trasformazione, la conservazione degli alimenti.