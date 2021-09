Bollette, Cingolani: mitigheremo aumenti per alcune categorie

editato in: da

(Teleborsa) – “Sappiamo che ci saranno aumenti nelle bollette e ci stiamo già muovendo per cercare di mitigare gli effetti per alcune categorie”. Lo ha detto il Ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in un’intervista al Corriere della Sera.

“Prima arrivavano gli aumenti delle bollette e si tentava di metterci una toppa. Questa volta sta accadendo il contrario”, ha sottolineato Cingolani, in vista del consiglio dei ministri che si occuperà del tema. “Per una volta – rivendica Cingolani – stiamo tentando di anticipare gli aumenti. Su questo il Governo sta lavorando attentamente per capire il trend in atto e per avviare provvedimenti di mitigazione in tempo reale”, senza perdere di vista “la necessità di interventi strutturali, da mettere in campo non solo a livello interno, ma anche europeo”.

In parallelo “ci sono i nostri impegni globali: i lavori preparatori della COP26 che co-presidiamo insieme alla Gran Bretagna. Ci sarà poi il G20 presieduto da Draghi. Non si tratta di chiacchiere ma di mettere tutta la comunità internazionale davanti a scelte concrete”, ha spiegato Cingolani.