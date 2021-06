BofA, “no rating” per GameStop e BBBY: non sono scambiati sui fondamentali

editato in: da

(Teleborsa) – Bank of America Securities è passata a un “no rating” su GameStop e Bed Bath & Beyond (BBBY) in quanto crede che i titoli – due dei più famosi cosiddetti meme stock – non scambiano più in base ai fondamentali delle società, secondo quanto riporta CNBC.

La mossa inusuale della filiale di investment banking di BofA arriva dopo una settimana in cui si è tornato a parlare dei meme stock, soprattutto per i grandi rialzi di AMC.

Ieri Bed Bath & Beyond ha registrato una chiusura in profondo rosso, con una variazione percentuale negativa del 27,81% (la catena americana di negozi al dettaglio di beni per la casa guadagna comunque il +79% da inizio anno). In forte ribasso anche Gamestop, che ieri ha chiuso la seduta con un -9,09% (il rivenditore di videogiochi nuovi e usati segna un +1.200% da inizio 2021).