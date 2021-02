BofA, afflusso di 46 miliardi di dollari in fondi azionari nell’ultima settimana

editato in: da

(Teleborsa) – Nell’ultima settimana, a mercoledì, i fondi azionari di tutto il mondo hanno visto un afflusso di 46,2 miliardi di dollari, secondo un analisi di Bank of America, che ha anche evidenziato una prestazione brillante delle obbligazioni indicizzate all’inflazione.

I dati, che non comprendono la correzione del mercato azionario globale di giovedì, hanno mostrato che i fondi obbligazionari hanno attratto 7,1 miliardi di dollari, registrando la sedicesima settimana consecutiva con afflussi netti positivi.

Il debito investment grade ha attratto 5,4 miliardi di dollari, a discapito di quello ad alto rendimento, che ne ha persi 1,7 miliardi, registrando i maggiori deflussi in tre mesi, ha detto BofA. Le azioni statunitensi hanno incassato 20,4 miliardi di dollari, mentre i mercati emergenti hanno registrato afflussi per 11,6 miliardi in titoli di debito e azioni.

Al contempo, i cash fund hanno perso 5,5 miliardi di dollari, mentre l’oro ha continuato i deflussi, perdendo 500 milioni di dollari.