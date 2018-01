Boeing sbanca Wall Street dopo il bilancio

(Teleborsa) – Pioggia di acquisti su Boeing, che sta volando a Wall Street con un rialzo di quasi sei punti percentuali a 357,9 dollari, dopo aver toccato i massimi di sempre.

A dare linfa al colosso aerospaziale statunitense i conti migliori delle attese e un outlook più che ottimistico.

Il quarto trimestre si è chiuso con un utile netto quasi raddoppiato a 3,13 miliardi di dollari, o 5,18 dollari ad azione, rispetto agli 1,63 miliardi, o 2,59 dollari ad azione, messi a bilancio nello stesso periodo dell’anno precedente.

Al netto di poste non ricorrenti dovute soprattutto al cambio del regime fiscale, l’utile per azione è di 3,06 dollari, ben superiore ai 2,89 dollari del consensus.

I ricavi sono saliti da 23,29 a 25,37 miliardi di dollari a fronte dei 24,6 miliardi attesi dal mercato.

Per l’anno in corso Beoing stima un fatturato di 96-98 miliardi di dollari (93,4 miliardi il consensus) e consegne per 810-815 velivoli commerciali. Si tratta di un incremento di 47 unità rispetto alla cifra record di 763 aerei consegnati nel 2017.

L‘utile per azione è atteso invece a 13,8-14 dollari, al di sopra degli 11,91 dollari stimati dagli analisti.

In avvio di seduta il titolo Boeing ha toccato il top di sempre di 360,97 dollari, aggiornando il precedente record di 352,23 dollari toccati lo scorso 17 gennaio. Da rilevare che lo scorso anno le azioni della società sono raddoppiate.