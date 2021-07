Boeing, primo utile trimestrale in quasi 2 anni su accelerazione consegne 737 MAX

editato in: da

(Teleborsa) – Boeing ha registrato un fatturato di 17 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2021 (in aumento del 44% rispetto allo stesso periodo del 2020), trainato da un maggiore volume di aerei commerciali e servizi. L’utile per azione GAAP è stato di 1 dollari e l’utile per azione principale (non GAAP) di 0,40 dollari, grazie a un volume commerciale più elevato e costi inferiori. Boeing ha registrato un flusso di cassa operativo negativo per 0,5 miliardi di dollari.

“Abbiamo continuato a fare importanti progressi nel secondo trimestre mentre ci concentriamo sulla stabilità delle nostre operazioni e sulla trasformazione del nostro business per il futuro – ha affermato il presidente e amministratore delegato David Calhoun – Mentre il nostro ambiente di mercato commerciale sta migliorando, siamo monitorare da vicino i tassi di casi di Covid-19, la distribuzione dei vaccini e il commercio globale come indicatori chiave per la stabilità del nostro settore”.

La società aeronautica statunitense ha registrato il suo primo profitto in quasi due anni: l’utile operativo core di Boeing è stato di 755 milioni di dollari nei tre mesi al 30 giugno, rispetto a una perdita di 3,32 miliardi di dollari dell’anno precedente. A contribuire al miglioramento delle performance finanziarie c’è stata l’accelerazione delle consegne dei suoi jet 737 MAX. Ora Boeing ne sta costruendo 16 al mese e punta ad aumentare la produzione a 31 unità al mese entro l’inizio del 2022.