Boeing, perdita netta di 11,9 miliardi nel 2020 causa covid e vicende 737 MAX

(Teleborsa) – Boeing ha registrato una perdita netta di 8,42 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2020, che ha portato quella dell’intero anno a quota 11,94. I ricavi del colosso statunitense dell’aeronatica sono stati pari a 15,3 miliardi di dollari negli ultimi tre mesi dell’anno (rispetto ai 17,9 dello stesso periodo 2019) e pari a 58,16 miliardi nell’intero anno, con un calo del 24% rispetto ai 76,56 dell’anno precedente.

“Il 2020 è stato un anno di profonda disruption, che ha notevolmente limitato il nostro settore – ha affermato Dave Calhoun, presidente e amministratore delegato di Boeing – Il profondo impatto della pandemia sui viaggi aerei commerciali, insieme alla messa a terra del 737 MAX, ha messo alla prova i nostri risultati”.

Calhoun sottolineato che la società può contare su portafoglio equilibrato nei settori della difesa, dello spazio e dell’aviazione commerciale, e per questo “sebbene l’impatto del Covid-19 presenti continue sfide per l’aviazione commerciale nel 2021, rimaniamo fiduciosi nel nostro futuro, focalizzato su sicurezza, qualità e trasparenza”.

Negli ultimi due anni gli ordini di nuovi aerei Boeing sono drasticamente calati, prima a causa dei due incidenti mortali che hanno costretto il 737 MAX a terra e poi per la pandemia. Boeing ha consegnato solamente 59 aerei commerciali nel quarto trimestre, rispetto ai 225 del rivale europeo Airbus.

La società statunitense ha anche reso noto che la prima consegna del 777X (una nuova versione del Boeing 777 a lungo raggio) avverrà alla fine del 2023, tre anni in ritardo rispetto al programma originale e un anno dopo rispetto a quanto annunciato da Boeing solo sei mesi fa. Come giustificazioni, Boeing ha citato nuovi standard più severi per la certificazione degli aerei e le conseguenze della pandemia sulla domanda di viaggi internazionali.