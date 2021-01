Boeing perde il 4,6% dopo che Bernstein taglia il rating

editato in: da

(Teleborsa) – Crollo in borsa di Boeing dopo che Bernstein ne ha tagliato il rating a “underperform” da “market perform”. La performance del colosso dell’aereonautica è in ribasso del 4,60%, con azioni scambiate a 204,2. Attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 201,1 e successiva 197,9. Resistenza a 208,8.

“Abbiamo visto Boeing abbastanza apprezzato da quando le azioni sono aumentate dopo gli annunci sui vaccini per il Covid-19”, ha scritto l’analista di Bernstein Douglas Harned in una nota. “Il 737 Max è ora in servizio e le consegne sono riprese” – ha continuato nella sua analisi – ma “le previsioni di consegna a cinque anni e il flusso di cassa sono circa la metà delle nostre previsioni del 2018“. Inoltre, “recentemente, il 787 è stato sottoposto a maggiori pressioni, che non crediamo il mercato apprezzi pienamente.” Di conseguenza, “abbassiamo le nostre stime del flusso di cassa per il 2020-21”.