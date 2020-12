Boeing, maxi-ordine di 75 aerei 737 Max da Ryanair

editato in: da

(Teleborsa) – Ryanair ha annunciato che ordinerà 75 nuovi Boeing 737 Max, una buona notizia per l’azienda aeronautica statunitense che aveva finora piazzato solo altri cinque veivoli di questo modello in tutto il 2020. L’ordine varrebbe più di 9 miliardi di dollari a prezzi di listino, ma i dettagli non sono stati resi noti e la compagnia low-cost irlandese è famosa per ottenere sconti elevati. La notizia ha fatto terminare la giornata in borsa a Boeing con un +6% e le azioni a 237,20 dollari, il prezzo di chiusura più alto in quasi nove mesi.

Quest’anno i clienti di Boeing hanno annullato ordini per 448 aerei Max, con altri 782 ordini dubbi per la debolezza finanziaria delle compagnie aeree, e la società produttrice sta cercando di rivendere aerei coperti da precedenti accordi che sono stati successivamente annullati.

Ryanair ieri ha confermato un ordine di 135 velivoli fatto prima dei disastri aerei che avevano coinvolto il modello, che con i 75 aerei aggiuntivi, arriva ora a 210 veivoli. Gli aerei Max costituiranno un terzo della flotta della low-cost in cinque anni, rispetto al 6% attuale. Il CEO O’Leary ha affermato che gli aerei offrono un consumo di carburante inferiore e un volo più silenzioso rispetto ad altri aeromobili.

I Boeing 737 Max avevano smesso di volare nel marzo 2019 dopo che due incidenti in Indonesia ed Etiopia avevano ucciso un totale di 346 persone. Il mese scorso la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti ha autorizzato il ritorno nei cieli dell’aeromobile, mentre le autorità europee hanno aperto un periodo di consultazione pubblica di 28 giorni dopo il quale prenderanno una decisione.