Boeing Italia, de Palmas: “787 adatto a lungo raggio, dopo NEOS aspettiamo anche Alitalia”

(Teleborsa) – NEOS è il primo cliente italiano di Boeing per il 787 Dreamliner, la strategia è proseguire le consegne al vettore, con un occhio rivolto anche all’Alitalia. Un aereo che il numero uno della divisione italiana definisce adatto per il lungo raggio e per le esigenze di flessibilità delle compagnie italiane.

Lo ha detto il Presidente di Boeing Italia, Antonio de Palmas, in una intervista rilasciata a Teleborsa, in occasione del convegno “Trasporto aereo: volano per lo sviluppo del Paese” organizzato dall’ENAV.

A dicembre 2017 la consegna al vettore NEOS del primo Boeing 787 Dreamliner, un prodotto che è anche dell’industria italiana. Quali sono gli obiettivi a medio e lungo termine sul mercato italiano?

“Siamo veramente molto contenti della prima consegna del 787 ad una linea aerea italiana”, ha risposto il manager, precisando che la soddisfazione riguarda sia “il contenuto italiano del 787”, ma anche per “quello che l’areo può rappresentare in termini di connessioni, di nuove rotte, di efficienza”, ha detto de Palmas.

“I programmi sono innanzi tutto continuare con le consegne di NEOS”, ha affermato il manager, aggiungendo “aspettiamo Alitalia e vediamo cosa succede”.

Il Presidente di Boaeing Italia ha poi sottolineato che “il 787 proprio come filosofia di flessibilità e di efficienza è l’aereo giusto per il lungo raggio, perché può operare non necessariamente dagli hub, ma anche dagli aeroporti secondari, quindi è un modello che al di là del contenuto industriale italiano, anche come modello operativo, si adatta molto bene alle caratteristiche delle compagnie aeree italiane“.