Boeing e Aerolineas festeggiano il primo 737 MAX per l’America Latina

(Teleborsa) – Boeing e Aerolíneas Argentinas hanno celebrato la consegna e il debutto commerciale del primo 737 MAX per la compagnia aerea e per l’intera America Latina. Aerolíneas ha preso in consegna l’aereo, un MAX 8, a fine novembre e ha volato il primo volo commerciale circa una settimana dopo da Buenos Aires a Mendoza, divenendo così la prima compagnia nella regione a operare il nuovo e migliorato 737.

“Aggiungere il 737 MAX alla nostra flotta è un esempio della crescita che stiamo immaginando per la nostra azienda – ha dichiarato Mario Dell’Acqua, Presidente di Aerolineas Argentinas – e siamo orgogliosi di continuare a lavorare per offrire connettività avanzata e un’esperienza elevata ai nostri passeggeri”.

Aerolineas Argentinas sta vivendo un momento di forte crescita, con un aumento del 15% del traffico passeggeri nell’ultimo anno e un aumento del 22% dal 2015. A supporto di questa crescita, la compagnia aerea intende prendere in consegna 12 aerei MAX e operarli sui voli regionali e, più tardi nel 2018, verso i Caraibi.

“Il 737 MAX 8 è un’aggiunta significativa alla flotta di Aerolíneas – ha affermato Ricardo Cavero, vice presidente del settore vendite di Boeing per l’America Latina – e il MAX consentirà alla compagnia di continuare a crescere e conquistare quote di mercato nel mercato competitivo dei velivoli a corridoio singolo. È un grande onore che Aerolíneas Argentinas sia la prima compagnia aerea latino americana a volare con il 737 MAX e siamo fiduciosi che l’efficienza e l’affidabilità del velivolo la aiuteranno a raggiungere i suoi obiettivi”.

Il 737 MAX è l’aereo più venduto nella storia di Boeing, superando i 4.000 ordini totali fino ad oggi. Il MAX 8 di Aerolíneas Argentinas è configurato per 170 passeggeri e può volare per 3.515 miglia nautiche, ovvero 6.510 Km.