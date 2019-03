Boeing, Dennis Muilenburg: stiamo provvedendo per sicurezza B737 MAX

editato in: da

(Teleborsa) – “Sulla base delle evidenze tratte dall’incidente del volo Lion Air 610 e dai dati emersi, non appena disponibili, dall’incidente del volo 302 di Ethiopian Airlines, stiamo prendendo provvedimenti per garantire appieno la sicurezza del 737 Max“. Lo ha ribadito il Ceo di Boeing, Dennis Muilenbirg, in una lettera pubblicata in un avviso a pagamento sui quotidiani di oggi.

“La sicurezza – aggiunge Muilenburg – è al centro di quello che siamo in Boeing e garantire viaggia sicuri e affidabili sui nostri aerei è un valore costante nonché il nostro impegno assoluto verso tutti. Questo impegno totale si focalizza sulla sicurezza e lega insieme tutta la nostra industria e la comunità aerospaziale globale. Siamo uniti alle compagnie aeree nostre clienti, ai regolatori internazionali e alle autorità governative nei nostri sforzi per sostenere le ultime indagini, arrivare a capire quanto e’ accaduto e contriobuire a prevenire tragedie future”.

“Comprendiamo e siamo dispiaciuti anche per le difficoltà – prosegue il Numero 1 di Boeing – causate dalla messa a terra della flotta, che i nostri clienti e i passeggeri si stanno trovando ad affrontare”.