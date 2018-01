Boeing chiude un altro anno con ordini record

(Teleborsa) – Ordini record per Boeing nel 2017. La compagnia aerea americana batte la rivale europea Airbus per numero di ordini e tempistica di reporting ed annuncia di aver chiuso l’anno con 763 consegne, un record per il sesto anno consecutivo, che conferma la leadership mondiale del gruppo.

L’ottimo andamento degli ordinativi è stato possibile grazie al successo dei modelli 737 (con 529 consegne) e 787 (con 136 consegne).

“Questa performance da record è una conferma che i nostri dipendenti insieme ai partner fornitori continuano a trovare nuovi e innovativi modi di progettare, costruire e consegnare aerei più efficienti in termini di consumi di carburante ai clienti in tutto il mondo”, ha dichiarato Kevin McAllister, Presidente e CEO della divisione aerei commerciali di Boeing.

L’azienda ha anche aumentato il suo libro ordini con 912 ordini netti, grazie a 71 clienti, che hanno investito complessivamente 134,8 miliardi di dollari ai prezzi di listino.

Questi ordini portano il portafoglio ordini complessivo di Boeing alla cifra record di 5.864 velivoli a fine 2017, equivalenti a circa 7 anni di produzione.

Grazie a questi numeri il titolo Boeing si è mosso in forte rialzo ieri al Nyse (+1,5%), proseguendo la solida performance registrata in precedenza, che ha consentito alla compagnia quasi di raddoppiare il suo valore nel corso del 2017.