Boeing aggiorna il software del B737 Max 8

(Teleborsa) – Boeing procede a ritmi spediti verso l’aggiornamento del software di volo applicato al Boeing 737 Max 8, oggetto dei due disastrosi incidenti verificatisi nell’arco di cinque mesi. L’attività di revisione sta transitando dalla riprogettazione del software ai simulatori di volo, per poi riportare i nuovi sistemi di attuazione all’interno delle procedure da osservare in cabina.

Da quanto è emerso dall’analisi dei due incidenti occorsi a Lion Air e Ethiopian, sembra apparso evidente come il software sia risultato ingannevole nei confronti dei piloti e rispetto ai classici comandi che l’equipaggio era solito impartire. Alla falsa lettura della fase di stallo, da parte del computer di bordo, avrebbero fatto seguito manovre inadeguate a correggere l’errore e tali da incidere sull’inviluppo di volo, facendo guadagnare all’aereo una velocità anomala fino a perdere il controllo dell’assetto per poi precipitare.

La Federal Administrastion Aviation, l’autorità competente per la sicurezza aerea negli Stati Uniti, ha confermato che Boeing, dopo l’aggiornamento del software, ha sviluppato un programma di formazione specifico dei piloti abilitati a operare sul B737 Max 8. Tale programma dovrà essere acquisito e accettato anche dagli altri organismi competenti, tra cui EASA, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea. La linea di produzione dell’aereo non si è fermata, ma i tempi di consegna dei nuovi esemplari è destinata a slittare, mentre tutti gli aeromobili in servizio dovranno essere sottoposti alla procedura di aggiornamento del software di volo.

