Boccia: Veneto autonomia percorso positivo. No ai centralismi

editato in: da

(Teleborsa) – L’autonomia per il Veneto “È un percorso positivo, purché elemento di maggior competitività”. Queste le parole pronunciate dal numero uno di Confndustria, Vincenzo Boccia, poco prima di partecipare ala riunione di Confindustria Venezia-Rovigo.

Il Presidente degli industriali, dunque, ha toccato il tema dell’autonomia veneta, ricordando la centralità della clausola di supremazia, che “Rimane determinante in certi ambiti, come quello dell’energia, per cui l’autonomia va vista all’interno della questione italiana”.

“Occorre evitare – ha concluso Boccia – di costruire nuovi centralismi, e l’autonomia non deve essere merce di scambio che porti a non avere provvedimenti a favore dell’economia reale del Paese”.