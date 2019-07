Boccia, TAV: “Contentissimi di vederla quanto prima”

editato in: da

(Teleborsa) – Grande soddisfazione sulla decisione del Premier Giuseppe Conte in merito alla Tav da parte del Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che ha commentato così la notizia: “Se la fanno siamo contentissimi speriamo di vederla quanto prima e speriamo che sia l’inizio di una grande dotazione infrastrutturale del Paese”.

“Abbiamo bisogno di un’operazione anticiclica – ha aggiunto il Presidente degli industriali – che attivi cantieri e posti di lavoro oltre che collegare territori che significa includere persone. Una grande reazione per rendere l’Italia protagonista in termini competitivi in Europa e nel mondo.”