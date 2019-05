Boccia: “Riportare economia al centro dell’interesse del Paese”

editato in: da

(Teleborsa) – La questione economica deve tornare al centro dell’interesse del Paese anche soprattutto per una questione di risorse che vanno trovate anche solo per evitare l’aumento dell’IVA. A dirlo è Vincenzo Boccia, a margine del convegno di Federalimentare “Industria alimentare: cuore del Made in Italy”.

“Serve un intervento organico di politica fiscale che agevoli i fattori della produzione e il mondo del lavoro in senso lato”, ha sottolineato il presidente di Confindustria in merito alla possibilità che il governo non riesca a disinnescare le clausole di salvaguardia. “Occorre riportare la questione economica al centro dell’attenzione del Paese e affrontare il nodo risorse, che non sarà semplice, per non attivare l’aumento dell’Iva”.

Anche in merito alla flat tax, il nodo da affrontare è quello delle risorse. Se la sua introduzione “significa incrementare il deficit del Paese” e far scattare la “procedura d’infrazione” da parte dell’Ue, allora la flat tax “non fa bene a nessuno”.

Per Boccia è urgente che la politica torni ad affrontare i temi economici del Paese. “Dopo le elezioni europee si ritorni a parlare della prossima manovra finanziaria”, ha auspicato il numero uno degli industriali.

In merito alle previsioni della Commissione UE, il presidenti di Confindustria, ha ricordato che “lo stesso governo aveva parlato di una crescita dello 0,1% ed è evidente che non basta. La sfida – ha concluso – è l‘investimento sulla crescita e sull’occupazione. Sono le grandi priorità del Paese al di là delle previsioni”, ha aggiunto Boccia.