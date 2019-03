Boccia: “Rallentamento peggio del previsto, ora reagire”

editato in: da

(Teleborsa) – Con le previsioni di una crescita a zero per l’economia italiana è arrivato il momento per la politica di reagire. A dirlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in occasione del convegno del Centro Studi dell’Associazione.

“Occorre fare un salto di qualità, il rallentamento globale dell’economia lo impone. Bisogna passare dal contratto di governo a un patto per lo sviluppo e l’occupazione“, chiede Boccia che lancia un appello ai partiti di governo perché abbiano “consapevolezza della situazione delicata che il Paese vive” e superino la “stagione delle tattiche e delle alleanze” che caratterizza la campagna elettorale per le elezioni europee.

“Il rallentamento dell’economia è maggiore di quello che immaginavamo e questo ci obbliga a reagire e a trovare soluzioni”, insiste Boccia. Per questo è necessario “riportare l’attenzione al lavoro e all’occupazione, consapevoli di cosa sta vivendo il tessuto produttivo italiano”.

Il presidente di Confindustria ha poi elencato le priorità per il Paese: “infrastrutture, credito e crescita, intesa come riattivazione degli investimenti privati”. Per Boccia “un’operazione choc reattiva, con risorse già stanziate, sarebbe un bel messaggio“.

Il numero uno degli industriali ha chiesto alla politica di raccogliere la “sfida che il sistema industriale lancia: è arrivato il momento di diventare un gigante politico, oltre ad essere gigante economico, essendo noi la seconda manifattura d’Europa”.

“Il primo anno è stato quello del contratto, reddito di cittadinanza, quota 100 e un po’ di flat tax per gli autonomi – conclude Boccia – Oggi serve un salto di qualità”.