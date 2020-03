Boccia, due “guerre” davanti a noi: contro virus e recessione

editato in: da

(Teleborsa) – “Noi abbiamo due guerre davanti a noi: una al virus dei contagi e una alla recessione e depressione”. A dirlo il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, intervenendo alla presentazione del Rapporto sulle Previsioni per l’Italia del Centro studi organizzata in streaming in collaborazione con il Sole 24 Ore. “Bisogna costruire un percorso che aiuti il Paese a rimettersi in carreggiata”, ha aggiunto.

Una emergenza sanitaria che è immediatamente diventata anche economica. Il numero uno degli industriali ha, infatti, sottolineato che è di “circa 3 miliardi al mese il costo per lo Stato della cassa integrazione per la chiusura delle imprese”.

“Apprezziamo le dichiarazioni del Ministro Patuanelli – prosegue Boccia – che vanno nella direzione da noi auspicata: assicurare a tutte imprese – piccole, medie e grandi – la liquidità necessaria a breve, da ripagare in 30 anni, per garantire la tenuta dei fondamentali economici del Paese in modo da prepararsi alla riapertura e al riassorbimento dei livelli occupazionali”.



“La priorità, a questo punto diventa potenziare con immediatezza il Fondo di garanzia in modo da consentire alle banche di agire con tempestivita’ e combattere tutti insieme le due guerre, al virus e alla recessione economica”, ha concluso Boccia sottolineando che è stata inviata “una lettera a tutti i nostri associati invitandoli a pagare tutti i fornitori e clienti”.