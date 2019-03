Boccia, Confindustria: d’accordo con Siri su codice appalti e ANAC

editato in: da

(Teleborsa) – Siamo d’accordo che la normativa in materia di appalti pubblici vada rivista e che in materia di corruzione occorra puntare sulla semplificazione. Lo ha detto il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, riferendosi alle dichiarazioni del Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Armando Siri, secondo cui in un’ottica di rilancio degli investimenti, è opportuno cancellare il codice degli appalti e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il numero uno degli industriali, inoltre, ha aggiunto che attualmente la normativa è “particolarmente punitiva” nei confronti delle imprese e dell’economia.