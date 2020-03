Boccia, bene von Der Leyen ora grande piano rilancio

editato in: da

(Teleborsa) – “Da europeisti convinti, nei giorni scorsi abbiamo assistito preoccupati alla mancanza di solidarietà europea verso il nostro Paese e ci riconosciamo nelle parole espresse ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”. Lo ha detto il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia nel commentare i contenuti della conferenza stampa della Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen.

“Oggi, invece – prosegue Boccia – non possiamo che apprezzare l’Unione Europea per le misure annunciate dalla presidente e dai commissari esecutivi Dombrovskis e Vestager nel tentativo di fornire una prima risposta a un’emergenza che, da nazionale, si e’ ben presto trasformata in europea e globale, a dimostrazione che non esistono confini. La direzione è quella giusta: iniziative per fronteggiare innanzitutto l’emergenza sanitaria e per mitigare i già devastanti effetti, sul piano economico e sociale, prodotti dalla scelta di lockdown che, con gradazioni diverse, tutti gli Stati membri stanno via via assumendo.

In particolare – continua Boccia – è di fondamentale importanza per i governi e per le imprese europee di ogni dimensione l’impegno della Commissione a ricorrere fino in fondo a tutta la flessibilità consentita dalle regole del Patto di Stabilità e Crescita e agli strumenti consentiti dal regime degli Aiuti di Stato. Ed è ancora più importante che la Commissione abbia riconosciuto la specificità italiana in questa emergenza globale, evocando misure ad hoc per il nostro sistema produttivo”.