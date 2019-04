Boccia: “Aumento IVA? Meglio una riforma fiscale”

editato in: da

(Teleborsa) – Non basta evitare l’aumento dell’IVA, all’Italia occorre una riforma fiscale complessiva. A dirlo è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che ha ricordato come “sull’Iva, l’ha detto Tria, nel DEF si prevede la clausola di salvaguardia ma a oggi non c’è scritto nulla”

“L’idea nostra è che non si debba perdere l’occasione per fare una riforma fiscale complessiva, al di là delle clausole di salvaguardia per l’IVA, che possa aiutare il mondo dei produttori e delle imprese”, ha ribadito il numero uno degli industriali a margine di un convegno organizzato da Fratelli d’Italia.

Boccia ha chiesto in particolare di porre attenzione allo Sblocca-cantieri e al dl crescita “affinché possiamo non subire il rallentamento economico” ma anche di guardare alla manovra economica di fine anno “che non sarà semplice. È arrivato il momento secondo noi – ha aggiunto – di attivare un confronto su una riforma fiscale complessiva, che aiuti chi produce e rendere più competitivo il paese”.

Il presidente di Confindustria ha poi ricordato che “gli obiettivi per l’economia reale devono avere priorità rispetto ai saldi di bilancio“.

In merito alle polemiche sulla partecipazione all’evento di FdI, Boccia ha risposto che “Confindustria è aperta al dialogo con tutti i partiti ma senza nessun ‘collateralismo’ con la politica”.

“Si tratta di rispettare le parti – ha spiegato il numero uno degli industriali – aprire un dibattito chiaro su quali sono i provvedimenti che si condividono. Questo elemento non solo rispetta l’autonomia delle parti sociali ma anche il primato della politica. L’importante non è’ essere sempre d’accordo, ma andare nella stessa direzione”.