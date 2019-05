Boccia: attenzione allo Spread, è una tassa per il Paese

editato in: da

(Teleborsa) – “Dobbiamo stare attenti perché è una tassa per il Paese. Quando aumenta, aumentano i costi di interessi per le imprese e le famiglie e anche la finanziabilità del debito pubblico italiano”. Lo ha sottolineato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine dell’assemblea di Bankitalia.

“A volte – ha proseguito Boccia – anche in funzione del linguaggio creiamo delle tensioni gratuite che non hanno senso. Lo spread va calmierato e il debito pubblico deve scendere. Con risorse non elevate è arrivato il momento di pensare alla crescita, che è lo strumento per ridurre i divari del Paese. E su questo evidentemente bisogna fare un salto di qualità anche nelle politiche del governo“