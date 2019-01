Boccia: 2019 anno difficile. Bisogna trovare soluzioni per l’emergenza lavoro

editato in: da

(Teleborsa) – Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria da più di due anni e mezzo, lancia un allarme per il 2019 ricordando che l’emergenza lavoro nel nostro paese non è ancora un argomento del passato per cui, ad oggi, continuano a mancare soluzioni.

In un’intervista, senza mezzi termini, pronostica che il 2019 sarà un periodo difficile per il nostro paese: “Il rallentamento della economia globale e della Germania, la fine del Quantitative Easing e una manovra economica cosiddetta espansiva ma che in questo scenario sarà prociclica, invece di contrastare la frenata, non possono che generare preoccupazione nel nostro mondo”.

Sempre con tono fermo continua il monito: “Dobbiamo evitare che la preoccupazione si trasformi nel peggior male per il Paese e per l’economia del Paese, ossia in ansia”.

Boccia torna anche ad esprimere critiche sulla manovra appena approvata. “E’ una manovra espansiva. La crescita e’ un’altra cosa. Quello che occorre, adesso che la legge di Bilancio e’ stata approvata, e’ aprire tutti i cantieri pronti a partire. I costruttori dell’Ance hanno calcolato che in Italia sono bloccate ventisette grandi opere al di sopra dei 100 milioni tra nord, centro e sud e che se fossero avviate, darebbero lavoro a 400 mila persone con una ricaduta sull’economia di 86 miliardi“.