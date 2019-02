BNP Paribas preannuncia meno ricavi e più risparmi

editato in: da

(Teleborsa) – Il taglio della guidance non giova ai titoli BNP Paribas, in forte calo (-2,29%) sulla Borsa di Parigi. In occasione della pubblicazione del bilancio la prima banca francese per asset ha aggiornato i target al 2020, indicando ora una crescita annua dei ricavi dell’1,5%. La guidance precedente indicava un incremento medio annuo del 2,5%.

Alzata invece l’asticella del contenimento dei costi: dal 2020 l’obiettivo sarà di 3,3 miliardi, a fronte del taglio di 2,7 miliardi indicato in precedenza.

Quanto ai conti, il quarto trimestre si è chiuso con un utile netto di 1,44 miliardi di euro, in crescita dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre i ricavi sono calati del 3,5% a 10,16 miliardi.

Per quanto riguarda l’intero esercizio 2018 l’utile è diminuito del 3% a 7,5 miliardi di euro, mentre i ricavi hanno registrato un -1,5% a 42,5 miliardi.

A livello patrimoniale, a dicembre il Tier 1 è aumentato all’11,8% dall’11,7% registrato a settembre.

Proposto un dividendo di 3,02 euro, stabile rispetto all’anno precedente.