Bnp Paribas, in rampa di lancio il servizio WellMAKERS per il welfare aziendale

(Teleborsa) – È in fase di lancio WellMAKERS BNP Paribas, l’iniziativa di business sostenibile dedicata alle aziende per le loro esigenze di gestione e sviluppo del welfare verso i propri dipendenti. Le Società del Gruppo in Italia hanno lavorato per mesi a questo progetto strategico registrando già una risposta importante da parte del mercato.

L’obiettivo è affiancare le aziende per aumentare l’utilizzo e la diversificazione del welfare, sviluppare – anche grazie ad un’attività di coaching – una sempre più diffusa consapevolezza sul benessere personale per soddisfare le esigenze dei dipendenti e delle loro famiglie e promuovere un’attenzione concreta alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica a vantaggio della collettività.

WellMAKERS, attraverso una piattaforma digitale, mette a disposizione delle imprese e dei loro collaboratori oltre 400 servizi e soluzioni, frutto del contributo delle Società del Gruppo in Italia e di molti partner in diverse industry

Andrea Munari, Amministratore Delegato di BNL e Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia: «WellMAKERS è un chiaro e concreto esempio dell’expertise che il Gruppo BNP Paribas è in grado di esprimere nel campo economico-finanziario come in quello sociale, al servizio di privati, famiglie, imprese. Questa iniziativa è il frutto di un lavoro corale dedicato al welfare, che crediamo sia un driver positivo e sostenibile per il benessere delle aziende e nelle aziende, ponendo al centro le persone che vi lavorano in una logica di comunità. “Insieme siamo più forti” è il messaggio della nostra campagna di comunicazione e, ancora di più in questi momenti, confermiamo la nostra vicinanza ai clienti e alla Società, per costruire insieme un futuro prossimo di rilancio e crescita a beneficio di tutti».

A disposizione delle aziende e dei loro collaboratori, attraverso una piattaforma digitale, si potranno scegliere su pc, tablet e smartphone, in modo assolutamente facile e personalizzato, più di 400 servizi e soluzioni, a condizioni dedicate, per la salute, la prevenzione, il supporto alla famiglia, l’istruzione, la protezione casa e lavoro, il tempo libero.

Arricchiscono ed integrano l’offerta i “WellMAKERS Friends”, player di primo piano come Booking.com, Edison, Feltrinelli, Gruppo San Donato, Intoo e Tack TMI Italy (Gi Group), Jointly, Samsung, Volvo, tanto per citarne i primi di una serie che raccoglie nuove adesioni di giorno in giorno.

Per migliorare ed elevare l’utilizzo del welfare aziendale, BNP Paribas è affiancata da DoubleYou-Gruppo Zucchetti, che si occupa anche di formare le persone sui vantaggi economici, fiscali ed aziendali che tale strumento prevede.