BNP Paribas a sostegno di FARE X BENE per iniziative solidali su didattica a distanza

(Teleborsa) – A seguito della chiusura degli Istituti per l’emergenza Coronavirus, FARE X BENE ha lanciato l’iniziativa ADOTTA UNO SCOLARO con l’obiettivo di dare un supporto tecnico e operativo ai docenti e a tutti gli studenti che non hanno accesso alla Didattica a Distanza (DAD) per mancanza di Device e o connettività.

La campagna viene oggi rilanciata grazie al sostegno del Gruppo BNP Paribas che supporterà FARE X BENE sia con una donazione aziendale sia con la promozione della raccolta fondi attraverso i propri canali, consentendo di acquistare e dotare decine di scuole dei device necessari.

Le società di BNP Paribas in Italia avvieranno contestualmente una raccolta fondi tra i 18 mila dipendenti presenti su tutto il territorio nazionale che potranno anche segnalare le scuole bisognose.

Giusy Laganá, Direttore Generale di FARE X BENE e docente di lingua francese in una scuola media di Milano, ha commentato così: “La scuola non ha chiuso le sue aule ai ragazzi e agli insegnanti, ma le ha semplicemente “spostate on line”, attraverso una didattica a distanza che ha richiesto ai docenti un ulteriore sforzo di formazione e modernità, ma non è riuscita a garantire la stessa qualità, diritto allo studio e all’apprendimento a tutti. Con Adotta uno scolaro vorremmo raggiungere e aiutare il maggior numero di studenti che l’emergenza ha tagliato fuori dal loro contesto scolastico e escluso per mancanza di tecnologia e risorse familiari.”

Isabella Fumagalli, CEO di BNP Paribas Cardif e Coordinatore di BNP Paribas IFS in Italia ha dichiarato: “Prendere parte a questo progetto ci consente di essere vicini alle persone soprattutto nel momento del bisogno, che è il nostro mandato, la nostra ragion d’essere. L’istruzione, insieme alla parità di genere e all’inclusione, sono valori imprescindibili per BNP Paribas perché consentono di costruire una società più sostenibile. Siamo fieri di poter dare un contributo concreto ai giovani insieme ai nostri dipendenti”.

