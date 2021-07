BNL, joint venture con Worldline su servizi di pagamento per aziende

editato in: da

(Teleborsa) – Worldline, gruppo francese attivo nell’industria dei pagamenti, ha firmato un accordo per l’acquisto dell’80% of Axepta, la società di gestione dei pagamenti elettronici di BNL (gruppo BNP Paribas) in Italia, sulla base di un enterprise value di 220 milioni di euro. Axepta gestisce 200 milioni di transazioni annue con circa 220.000 POS e ha un portfolio di circa 30.000 clienti (di cui più del 60% sono piccole e medie attività). L’operazione punta a far leva sulla rete BNL per distribuire ai clienti della banca i prodotti e servizi di pagamento di Worldline, consentendo ai clienti dell’istituto italiano di avere prodotti e servizi con i più alti standard grazie alla dimensione e capacità innovativa del nuovo partner.

“Attraverso questa partnership BNL punta a proseguire il percorso di specializzazione avviato con Axepta in questi anni dopo avere rilevato nel 2016 il 100% della JV BNL Positivity, nata a suo tempo con altro player di settore – ha commentato Marco Tarantola, vice direttore generale di BNL – La dimensione di Worldline, unitamente alla sua expertise nel settore, assicura un elevato standard di livello di servizio, qualità e performance delle sue soluzioni di pagamento. Questo ci consentirà di proporre ai nostri clienti un’ampia gamma di prodotti, servizi e soluzioni di pagamento, costantemente in evoluzione grazie all’innovazione e al miglior utilizzo delle nuove tecnologie”.



“La partnership con BNL attraverso l’acquisizione dell’80% di Axepta Italia è un ulteriore e significativo passo per lo sviluppo della strategia di consolidamento in Europa del nostro gruppo, che consente di estendere le nostre attività di Merchant Services al sud Europa – ha dichiarato Gilles Grapinet, Presidente e CEO di Worldline – Grazie a questa operazione, acquisiamo un accesso diretto ad un portafoglio di clienti nel mercato italiano, caratterizzato da un significativo sviluppo dei pagamenti elettronici”.