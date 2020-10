Bnl Gruppo Bnp Paribas e Vodafone Business: partnership strategica su digitale e tech

editato in: da

(Teleborsa) – Vodafone Business e BNL Gruppo BNP Paribas annunciano una partnership strategica per implementare il piano di trasformazione digitale della Banca e proseguire nella definizione di un modello di servizio sempre più innovativo e tecnologico, in grado di garantire a clienti e dipendenti di essere connessi con la Banca quando e dove lo desiderino o ne abbiano necessità.

Gli ultimi mesi hanno reso evidente proprio il ruolo centrale della digitalizzazione per garantire la continuità operativa delle imprese e il loro bisogno di essere connesse in modo efficace ed utile con la Banca, lavorare in sicurezza da remoto e garantire l’affidabilità dei servizi rivolti al mercato e alla comunità.

Questa partnership quinquennale apre la strada a una fase di sviluppo congiunto di soluzioni, servizi e prodotti in una moderna logica di sinergie tra diverse industry, per migliorare la customer experience e rendere più agili ambienti e modalità di lavoro.

Il primo passo della partnership BNL-Vodafone prevede l’evoluzione delle soluzioni di connettività implementando i servizi voce e dati per tutti i dipendenti della Banca, in coerenza con la modalità di lavoro “agile” adottata da BNL. Sarà inoltre garantita la connettività a banda larga con la progressiva introduzione del 5G e delle più recenti tecnologie a tutta la rete della Banca.

Obiettivo della partnership è anche sviluppare, attraverso le più moderne tecnologie di comunicazione e piattaforme di collaboration, un piano all’avanguardia per costruire la “Banca del Futuro” (ATM wireless, servizi di comunicazione unificata ed esperienze di realtà aumentata, etc.) per rispondere alle nuove abitudini digitali dei clienti.

“Sono convinto che l’offerta di soluzioni tecnologiche di connettività rapida, efficace e sicura potrà accrescere il rapporto di fiducia tra i clienti, l’azienda e i suoi collaboratori – afferma Saverio Ferraro, Chief Information Officer di BNL –Oggi infatti le tecnologie di collaborazione e di comunicazione sono più che mai al centro della nostra quotidianità e l’ultimo periodo che abbiamo vissuto ha reso ancor più evidente questo aspetto. Come BNL vogliamo accelerare l’evoluzione delle tecnologie alla base dei nostri servizi e insieme a Vodafone Business abbiamo definito un piano di lavoro che sostiene al contempo lo sviluppo della cultura digitale, ispirata anche ai valori di sostenibilità del nostro #positivebanking”.

“BNL vede nel digitale una componente fondamentale della propria strategia di lungo periodo per realizzare una banca accessibile,responsabile e sostenibile – afferma Giorgio Migliarina, Direttore di Vodafone Business Italia. Questo rende BNL parte di una avanguardia di imprese che vedono nella tecnologia l’elemento chiave per creare un business di successo, contribuendo a realizzare una società digitale. Vodafone Business ha investito moltissimo negli ultimi anni per acquisire competenze ad ampio spettro su tecnologie innovative, architetture e soluzioni d’avanguardia. Siamo pronti ad accompagnare BNL in questo percorso di trasformazione e a collaborare per sperimentare e realizzare nuovi servizi a beneficio dei clienti, dei dipendenti e della comunità”.