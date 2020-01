BNL-BNP Paribas distribuisce in Italia fondo BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF

editato in: da

(Teleborsa) – La Divisione BNL-BNP Paribas Private Banking e Wealth Management ha perfezionato l’accordo di distribuzione per il collocamento del fondo BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF, gestito da BlackRock.

Il fondo di co-Investimento BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF effettua investimenti diretti in società non quotate, in partnership con altri gestori di private equity di risonanza mondiale.

“Nel quadro del nostro sforzo continuo di innovazione per poter meglio rispondere alle esigenze dei clienti, quest’offerta permette di diversificare i portafogli nell’attuale contesto di tassi bassi o addirittura negativi. Il fondo permette infatti di accedere a strategie attraenti, de-correlate da attivi tradizionali, con un’aspettativa di rendimenti elevati a fronte di un rischio di perdita in capitale, agevolando il finanziamento di investimenti in aziende non quotate”, ha dichiarato Manuela Maccia, Direttore Investimenti e Prodotti di BNL-BNP Paribas Private Banking e Wealth Management.

“A seguito degli ottimi risultati avuti in Francia, siamo molto lieti di estendere la collaborazione con BNL-BNP Paribas Private Banking anche al mercato italiano – ha aggiunto Giovanni Sandri, County Head BlackRock Italia – l’ELTIF è uno strumento che può assumere un ruolo importante nel mondo del Wealth Management aiutando gli investitori a diversificare maggiormente i loro investimenti ottenendo portafogli più resilienti nel lungo periodo”.

(Foto: © dennizn / 123RF)