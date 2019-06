BNL, aumentano le assunzioni grazie ai sindacati

editato in: da

(Teleborsa) – Nuove assunzioni per il gruppo BNL con un tasso di turnover che risulta al top del settore. Superano, infatti, quota 500 i nuovi posti di lavoro creati nell’ambito del Gruppo BNP Paribas, come segnalano dai sindacati.

Come si legge all’interno della nota condivisa di FABI, FISAC CGIL, FIRST CISL, UILCA, UGL e UNISIN, sono aumentate anche “grazie all’accordo che prevedeva l’incentivazione per le uscite volontarie con “Quota 100″ e “Opzione Donna”. Così facendo – continuano – il tasso di sostituzione si attesterà con un’assunzione ogni due uscite, il più elevato del settore”.

I sindacati, poi, spiegano che “la banca ha dato la propria disponibilità ad effettuare, entro i primi mesi del 2022, ulteriori 150 assunzioni, in aggiunta alle 360 già previste. Riteniamo – concludono – di aver intercettato una forte richiesta da parte dei lavoratori che hanno aderito alla campagna di pensionamento, favorendo anche un forte impulso alla occupazione dei giovani e alla stabilizzazione del lavoro precario”.