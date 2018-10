BMW richiama 1 milione di auto diesel per difetti raffreddamento

editato in: da

(Teleborsa) – Guai dal diesel anche per la BMW, costretta a richiamare 1 milione di auto per il rischio di incendio. Il provvedimento riguarda veicoli diesel prodotti fra il 2010 ed il 2017, per i quali è stato riscontrato un problema all’impianto di raffreddamento.

Stando a quanto riscontrato dalla casa d’auto tedesca, potrebbero verificarsi fuoriuscite di piccole quantità di liquido refrigerante, che venendo a contatto con residui di olio e carbonio, rischierebbero di provocare incendi.



Il maxi richiamo risulta ben al di sopra delle attese ed, aggiungendosi al mezzo milione della scorsa estate, porta il totale dei richiami a 11,6 milioni.