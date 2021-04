BMW, nuovi investimenti sullo sviluppo delle batterie del futuro

editato in: da

(Teleborsa) – BMW ha annunciato di stare accelerando lo sviluppo delle batterie del futuro, con l’obiettivo di portare sul mercato una nuova generazione di veicoli e supportare la crescita di una catena del valore europea delle batterie. La società tedesca si unisce così al gruppo di case automobilistiche – tra cui Volkswagen e Toyota – che hanno promesso grandi sforzi per sviluppare batterie più performanti e dal costo più contenuto.

Il CdA della società ha annunciato di aver ricevuto una sovvenzione dal ministro federale dell’economia e dell’energia e dal ministro bavarese per gli affari economici a sostegno dei propri progetti sulle batterie, che si inseriscono nel Progetto di Interesse Comune Europeo per queste nuove tecnologie. “I sistemi di accumulo di energia ad alte prestazioni e sostenibili sono il fattore chiave di successo per la mobilità individuale del futuro”, ha evidenziato il gruppo in una nota, e saranno anche centrali nella Neue Klasse, la nuova generazione di veicoli che il gruppo ha presentato a marzo e che sarà lanciata entro la metà di questo decennio.

Il gruppo BMW prevede che, entro la fine del decennio, la densità energetica delle celle delle batterie aumenterà di una percentuale a due cifre, da un valore già elevato oggi. “Stiamo conducendo ricerche approfondite sulla tecnologia delle batterie a stato solido“, ha commentato Frank Weber, membro del board con responsabilità per lo sviluppo del prodotto. “Entro la fine del decennio, implementeremo una batteria a stato solido compatibile con il settore automobilistico per la produzione in serie – ha spiegato – Abbiamo in programma di mostrare un primo veicolo dimostrativo dotato di questa tecnologia ben prima del 2025”.