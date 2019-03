BMW in picchiata il titolo dopo le previsioni per il 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Pessima performance per BMW sul Dax di Francoforte, dove cede il 4,70% a causa delle previsioni pubblicate dalla casa automobilistica per il 2019. Il gruppo ha infatti annunciato un’aspettativa al ribasso per quanto riguarda i risultati finanziari dell’anno in corso, con un utile pre-tasse ben al di sotto di quello registrato nel 2018.



Per compensare questo periodo di ristrettezze la società tedesca mira al contempo a dare un taglio di ben 12 miliardi di euro entro il 2022 ai costi e a incentivare un portafoglio giovane, grazie ai modelli come la X7 e la settima generazione della Serie 3.

Nel 2018 Bmw ha registrato un utile netto in calo del 16,9%, a 7,2 miliardi di euro, e un Ebit di 9,121 miliardi, in contrazione del 7,9%. I dividendi sono 3,5 euro per azione ordinaria e 3,52 per quelle privilegiate.

Nel frattempo anche gli scontri commerciali a livello internazionale restano un’altra fonte di incertezza e, insieme all’instabilità economica e politica globale, potrebbero, se intensificati in peggio, portare ad una variazione delle previsioni effettuate dalla società.