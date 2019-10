Blutec, Mise: nominati nuovi Commissari straordinari

editato in: da

(Teleborsa) – Sono stati nominati Commissari straordinari della società Blutec e Ingegneria Italia, in esito all’estrazione a sorte, che ha avuto luogo mercoledì 16 ottobre in seduta pubblica presso il Ministero dello Sviluppo economico, Fabrizio Grasso e Andrea Filippo Bucarelli.



A rendere nota la notizia è il Mise. “E’ stato inoltre ritenuto opportuno completare l’organo commissariale – spiega il comunicato del ministero – “con la nomina di Giuseppe Glorioso, in considerazione delle competenze e delle conoscenze maturate finora in qualità di amministratore giudiziario delle società, al fine di garantire quanto più possibile la continuità aziendale”.