Blutec, il Ministero del Lavoro annuncia lo sblocco della cassa integrazione

(Teleborsa) – Un risvolto positivo della vicenda Blutec. Lo annuncia in una nota il Ministero del Lavoro che sancisce lo sblocco dei pagamenti della cassa integrazione per i lavoratori dell’azienda, coinvolta nel mancato rilancio dell’area industriale di Termini Imerese, per la quale il Presidente Roberto Ginatta e l’Amministratore Delegato Cosimo Di Cursi sono accusati di malversazione ai danni dello Stato.

Secondo gli inquirenti, Ginatta e Di Cursi avrebbero infatti sottratto alla società i fondi ottenuti dal MISE per i progetti di rilancio della zona.

“Per fronteggiare la difficile vertenza e assicurare gli ammortizzatori sociali fino a fine anno – aggiunge la nota – il Ministero del Lavoro sta nel frattempo lavorando ad una norma per concedere ulteriori periodi di cassa integrazione“.