Blue Panorama sceglie Torino come nuova base e lancia linea Torino-Roma

(Teleborsa) – Blue Panorama Airlines sceglie Torino come nuova base operativa ed annuncia l’avvio del nuovo collegamento Torino-Roma a partire dal 1° ottobre.

La decisione concretizza la scelta strategica ed industriale del vettore di fare di Torino un’importante asse del proprio sviluppo, prefigurando una ulteriore crescita negli anni a venire.

La nuova base operativa sarà composta da personale di volo, equipaggi e staff tecnico, più un aeromobile Boeing 737-800 Next Generation da 189 posti, basato a Torino.

Il velivolo verrà impiegato per servire la nuova rotta Torino-Roma con 24 voli alla settimana (quattro al giorno nelle due fasce orarie mattutina e serale). Le frequenze sono infatti studiate per andare incontro sia all’utenza business, permettendo l’andata e ritorno in giornata, sia per chi viaggia per motivi di turismo o per visitare amici e famigliari il fine settimana.

L’aeromobile basato impiegherà l’ulteriore disponibilità di frequenze verso destinazioni nazionali e internazionali ad alto potenziale di traffico per l’Aeroporto di Torino, nonché – soprattutto in estate – destinazioni tipicamente leisure attualmente non servite.

Inoltre il prossimo 2 giugno Blue Panorama Airlines inaugura il nuovo collegamento diretto Torino-Cagliari, che verrà operato per tutto il periodo estivo ogni martedì, giovedì, sabato e domenica, che si aggiunge al consolidato volo per Tirana ogni martedì, giovedì, sabato e domenica.

“Siamo molto orgogliosi di offrire ai viaggiatori una rotta tanto importante come la Torino-Roma-Torino negli orari più richiesti dall’utenza e con tariffe altamente competitive”, ha commentato Giancarlo Zeni, Amministratore Delegato di Blue Panorama Airlines, auspicando di rafforzare la collaborazione con SAGAT, la societàò che gestisce lo scalo piemontese.

“Siamo onorati di vedere una compagnia aerea italiana, Blue Panorama Airlines, scegliere il nostro scalo per aprire una nuova base e concretizzare in questo modo i progetti di sviluppo preannunciati nei mesi scorsi”, ha aggiunto Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di SAGAT, ringraziando la compagnia ed il gruppo azionista UVET di aver avviato i voli su una rotta trafficata come Roma.