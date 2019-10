Blue Panorama pronta a ridenominarsi Luke Air

editato in: da

(Teleborsa) – Entro il mese di novembre la livrea di Blue Panorama lascerà il posto a quella di Luke Air. Un cambio d’abito per la compagnia aerea di Luca Patanè, che sarà dominata dai colori blu e giallo. La nuova livrea è stata già dipinta su un A330-200, contrassegnato ancora dalle marche di Qatar Airways. I colori non sono una sorpresa perché anticipate dalle divise degli equipaggi.

La scelta di riportare la nuova livrea sul primo Airbus del vettore riflette la scelta societaria di puntare sugli aeromobili dell’industria di Tolosa e abbandonare i Boeing attualmente in flotta.