Blue Panorama farà ricorso contro multa Antitrust

editato in: da

(Teleborsa) – La compagnia aerea Blue Panorama farà ricorso contro la multa antitrust comminata venerdì scorso, che giudica “sproporzionata”, alla luce della correttezza professionale che contraddistingue il suo operato e della totale collaborazione mostrata all’Autorità nel corso del procedimento.

“Blue Panorama – sottolinea una nota – conferma la piena corrispondenza ai criteri di correttezza professionale adottata in ogni forma di comunicazione ed in ogni rapporto commerciale con i propri passeggeri, la cui tutela massima e protezione, specie in termini di sicurezza, rappresenta un valore fondamentale per la compagnia aerea”.

“L’attenzione riposta dalla nostra compagnia in ordine alla corretta individuazione dei passeggeri trasportati, non solo è già stata riconosciuta come pienamente legittima dalla Giustizia Ordinaria, ma rappresenta altresì ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa italiana ed internazionale per preminenti ragioni di pubblica sicurezza, nonché per migliorare i controlli alle frontiere e prevenire azioni illecite”.

“Il provvedimento dell’AGCM – conclude – appare sproporzionato, ad una prima lettura, alla luce della profonda e totale collaborazione mostrata all’Autorità nel corso del procedimento, trasfusasi anche negli impegni e nelle azioni assunte medio tempore per migliorare, su suggerimento della stessa, i profili di comunicazione all’utenza e, pertanto, Blue Panorama si riserva di agire contro tale provvedimento innanzi alle competenti autorità di Giustizia Amministrativa”.