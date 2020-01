Blue Panorama: conclusa la collaborazione con Giancarlo Zeni

editato in: da

(Teleborsa) – Blue Panorama Airlines, compagnia aerea di bandiera italiana, ha annunciato la conclusione della collaborazione con l’amministratore delegato Giancarlo Zeni che assumerà l’incarico di direttore generale di Alitalia.

“Ringrazio Giancarlo per il lavoro svolto nel corso di tutti questi anni e per la professionalità sempre dimostrata”, ha dichiarato Luca Patanè, Presidente di Blue Panorama Airlines e del Gruppo Uvet.

“La decisione è maturata per venire incontro al commissario straordinario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, così da avere un supporto per poter risolvere le difficoltà di un’azienda di interesse nazionale. Colgo l’occasione per fare i miei migliori auguri di buon lavoro a Giancarlo in questa nuova e difficile sfida professionale”, ha concluso Patanè.

Blue Panorama Airlines comunica che nelle prossime settimane sarà presentata la nuova organizzazione aziendale.