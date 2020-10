Blue Panorama collega l’Italia con il Senegal

editato in: da

(Teleborsa) – Partito alle 20 di venerdì 23 ottobre dall’aeroporto di Milano Bergamo il primo volo che collega l’Italia con il Senegal, operato dalla compagnia aerea Blue Panorama, il cui direttore commerciale Remo Della Porta ha sottolineato la volontà di continuare ad ampliare il network delle destinazioni leisure e business invernali, con particolare riferimento all’aeroporto di Milano Bergamo.

I collegamenti da Milano Bergamo Airport a Dakar sono previsti tutti i venerdì, mentre ogni sabato è previsto il volo da Dakar a Milano Bergamo con partenza alle ore 00:40 e arrivo alle ore 07:20 local time. A partire dal 14 dicembre i voli avranno frequenza trisettimanale, in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo il lunedì, il mercoledì e il venerdì e da Dakar il martedì, il giovedì e il sabato.

“Il collegamento diretto con Dakar, distanza da coprire circa 4.300 km, è al momento il nostro volo più a lungo raggio – dice Giacomo Cattaneo, direttore aviation di SACBO – questa rotta risponde alla domanda della comunità senegalese che risiede numerosa in provincia di Bergamo, in Lombardia e nelle aree confinanti, da cui l’aeroporto di Bergamo è facilmente raggiungibile grazie alla posizione baricentrica e ai nodi autostradali che lo servono. L’attività di servizio è da sempre una priorità del nostro scalo e la collaborazione con Blue Panorama ci consente di operare su una direttrice che sappiamo essere molto richiesta, anche per i tanti interessi di natura economica e commerciale che legano nord Italia e Senegal”.