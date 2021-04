Blue Financial Communication, efficace il cambio di denominazione in BFC Media

editato in: da

(Teleborsa) – BFC Media, casa editrice indipendente con sede a Milano specializzata nell’informazione sul personal business sui prodotti finanziari, ha reso noto che, in data 29 aprile 2021, è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi la delibera dell’assemblea degli azionisti della società che, lo scorso 22 aprile 2021, ha approvato in sede straordinaria la modifica della denominazione sociale da Blue Financial Communication S.p.A. in BFC Media S.p.A. Per effetto di quanto precede, la nuova denominazione sociale è divenuta a tutti gli effetti efficace, comunica una nota della società.