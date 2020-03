Blue Financial Communication approva bilancio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Blue Financial Communication ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, che vede un’importante crescita dei risultati conseguiti. I Ricavi totali consolidati raggiungono gli 8,14 milioni di euro e si attestano, dopo le riduzioni dei proventi straordinari, a 7,84 milioni di euro, registrando un incremento del 43,2% rispetto a 5,47 milioni del 2018. L’utile netto consolidato è di 186.761 euro (contro l’utile di 45.237 euro nel 2018).

La capogruppo Blue Financial Communication ha chiuso il periodo con un utile netto è stato di 263.075 euro contro i 35.680 dell’anno 2018. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di destinare a riserva gli utili di esercizio.

In merito all’epidemia di coronavirus, la società che opera per l’organizzazione di eventi fa sapere che, in questa fase, non è possibile stimarne puntualmente gli effetti, ma lo sarà solo nella prossima semestrale.

