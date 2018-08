editato in: da

(Teleborsa) – La compagnia aerea Blue Air, rappresentata in Italia da Cimair, ha predisposto il caricamento dei voli in continuità territoriale sulla tratta Alghero-Roma-Alghero per la stagione invernale 2018/2019 (periodo di competenza dal 26 ottobre 2018 al 30 marzo 2019).

Blue Air ha infatti ricevuto l’assegnazione dell’estensione del bando organizzato dalla Regione Sardegna per i collegamenti tra Alghero e la capitale.

Il collegamento opererà con 3 voli giornalieri.