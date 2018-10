Blue Air acquista Air Moldova e punta al lungo raggio da Chisinau

editato in: da

(Teleborsa) – La compagnia aerea rumena Blue Air si rafforza nel panorama dei collegamenti dall’est Europa con l’acquisizione di Air Moldova.

Un’operazione da 60 milioni di euro che comprende anche il ripianamento dei debiti accumulati dal vettore moldavo. Blue Air dovrà versare anche 2,5 milioni di euro al governo di Chi?inau.

Il programma dei voli di Air Moldova resta al momento invariato, mentre l’obiettivo di Blue Air è quello di introdurre 11 nuove rotte entro il 2020. La flotta di Air Moldova è composta da due Airbus 320-200, tre Airbus 319 e tre Embraer EMB-190.

Blue Air ha pianificato investimenti per tre milioni di euro per la ristrutturazione della compagnia moldava e riorganizzare la base all’aeroporto di Chi?inau, dove dal 2021 potrebbero partire i voli a lungo raggio sull’Atlantico, verso Usa e Canada, e verso la Cina, contribuendo a trasformare lo scalo della capitale moldava in hub internazionale.

Blue Air, che ha trasportato oltre 5 milioni di passeggeri nel 2017, opera in 18 Paesi, compresi Israele e Marocco, e su 15 aeroporti italiani: Alghero, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Lamezia Terme, Milano – Bergamo, Milano – Linate, Napoli, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Torino (base principale in Italia), Trapani, Venezia.