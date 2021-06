Blucora festeggia la revisione al rialzo delle stime per il secondo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Brilla Blucora che passa di mano con un aumento dell’8,32%.

Il fornitore di servizi finanziari ha rivisto al rialzo le stime per il secondo trimestre: l‘utile per azione adjusted è atteso tra 1,12 e 1,21 dollari contro il range di 0,94-1,11 dollari stimato in precedenza; i ricavi sono attesi tra 250-254,5 milioni di dollari rispetto alla precedente guidance (238-249 milioni).

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Blucora rispetto all’indice di riferimento.



La tendenza di breve di Blucora è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 18,97 USD e supporto a 17,46. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l’area di resistenza individuata in area 20,48.