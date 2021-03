Blocco licenziamenti, Landini: proroga per “tempo congruo”

editato in: da

(Teleborsa) – Bisogna prolungare il blocco dei licenziamenti “per un tempo congruo, perché purtroppo la pandemia e l’emergenza non sono ancora concluse“. Così il leader della CGIL, Maurizio Landini, intervistato da Fanpage sottolinea: Siamo pronti a discutere, ma senza il blocco dei licenziamenti corriamo il rischio di trovarci di fronte a dati molto pesanti: secondo la Banca d’Italia quello strumento ha salvato dagli 800mila al milione di posti di lavoro”.

Poi – aggiunge il numero uno di Corso d’Italia – “pensiamo che sia il momento di fare finalmente la riforma degli ammortizzatori sociali, i due strumenti devono essere accompagnati: accanto al blocco dei licenziamenti serve ad esempio incentivare l’uso dei contratti di solidarietà, anche sul piano fiscale e contributivo, sia per i lavoratori che per le imprese, che vuol dire redistribuire l’orario senza bisogno di licenziare, oppure incentivare i contratti di espansione, cioè accompagnare quelli che sono vicini alla pensione all’uscita per essere sostituiti da giovani. Bisogna andare verso una riforma universale degli ammortizzatori sociali, in modo che tutte le forme di lavoro e tutti i settori abbiano le stesse tutele e gli stessi diritti”.

Quanto al Governo Draghi “giudicheremo il governo naturalmente per quello che farà, ma io penso che sia suo interesse coinvolgere le parti sociali e il mondo del lavoro, perché proprio il mondo del lavoro è stato quello più colpito, i giovani, le donne, i migranti, i lavori più precari”.

Infine, l’invito a cambiare passo. “Questa pandemia – conclude Landini – ha fatto emergere chiaramente le disuguaglianze e gli errori che c’erano prima dell’emergenza, quindi non possiamo tornare semplicemente a prima della pandemia, ma dobbiamo cambiare tutto ciò che c’è di sbagliato”.